Suriyeli Kadını Alıkoyan Şüpheliler Gözaltına Alındı

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:26



26 Kasım 2018 Pazartesi 17:26

Çorlu'da meydana gelen olayda Suriye uyruklu S.A. adlı kadını alıkoyarak eşini tehdit ettiği öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Nusratiye Mahallesi'nde meydana geldi. Polise başvuran S.A. adlı Suriye uyruklu bir kişi, eşinin ailesi tarafından zorla tutulduğunu ve kendisinden de serbest bırakmak için para istediklerini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri I.A., Z.A., S.E., O.B., H.E. ve F.E. adlı şüphelileri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlaması ile gözaltına aldı.Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ