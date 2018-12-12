Suriyeli Kadını Altınları İçin Öldüren 3 Sanığa Hapis

Kayseri
'de Suriyeli kadını öldürüp altınlarını çaldıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanık, 15 yıl 4 ay ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Suriye uyruklu Ahmed Esved, Mahmud Ökroş ve Yaser Keshu ile avukatlar hazır bulundu.
Sanık Esved, suçlamaları kabul etmedi. "Bu altınları bana getiren Mahmut'tu." diyen Esved, "O kadın yanıma hiç gelmedi. Kamera kayıtlarına bakılınca ortaya çıkacaktır. Beraatimi istiyorum." dedi.
Mahmud Ökroş da diğer sanıklara yardım etmediğini savundu. Ökroş, "Sadece o kadına yardım ettim, malzemelerini evine kadar taşıdım." diye konuştu.
Yaser Keshu ise olayla hiçbir ilgisi olmadığını ileri sürdü. Sanık Keshu, "İspat olunursa vereceğiniz cezaya razıyım." ifadesini kullandı.
Savcı mütalaasında, Esved ve Keshu'nun, "kasten öldürme" ve "nitelikli yağma", Ökroş'un da sanıklara yardım etmekten cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, Ahmed Esved ve Yaser Keshu'ya "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 10 yıl, Mahmud Ökroş'a da öldürmeye yardım etmekten 12 yıl, yağmaya yardımdan da 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
Olay
Ülkesindeki savaştan kaçarak ailesi ve yakınlarıyla Türkiye
'ye gelen Suriye uyruklu Hamide Cüneyd, 7 Temmuz 2015'te Kayseri'nin merkez Melikgazi
ilçesi Selçuklu
Mahallesi'ndeki evine dönmemiş, kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı.
Mahallesindeki Kur'an kursunda Suriyeli çocuklara gönüllü eğitim veren Cüneyd'in, kaybolduğu gün Suriye uyruklu Ahmed Esved'in evine yardım malzemesi almaya gideceğini söylediği bilgisine ulaşan ekipler, bu kişi ile Mahmud Ökroş ve Yaser Keshu'yu gözaltına almıştı.
Altınlarını almak için kadını öldürüp, bir çuvala koyduktan sonra Selçuklu Mahallesi Gülören
Sokağı'ndaki molozların arasına attıklarını itiraf eden sanıklar tutuklanmış, belirtilen yerde iş makinesiyle yapılan aramada cesede ulaşılamamıştı.
Kayseri
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:30