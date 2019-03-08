Kaynak: AA

ÖMER KOPARAN - Suriye'nin Azez ilçesinde çocuk hastalıkları bölümünde çalışan Elif Hemşire, çocuklarını tedaviye getiren kadınların da en az onlar kadar fiziki ve psikolojik bakıma muhtaç olduğunu söyledi.Elif Hemşire, Bağımsız Doktorlar Derneğinin Azez'de kurduğu hastanenin çocuk hastalıkları bölümünde çalışıyor.Soyadını vermek istemeyen Elif Hemşire, özverili çalışmalarıyla Azez ilçesinde takdir topluyor.AA muhabirine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla değerlendirmede bulunan Elif Hemşire, "1,5 yıldır çocuklarını tedavi için getiren kadınlarla birlikteyim. Kadınların çocuklarına ne zor şartlar altında baktıklarını burada gördüm." dedi.İç savaştan en çok kadınların etkilendiğini düşündüğünü belirten hemşire, kadınların hem fiziki hem psikolojik birçok sorunla mücadele ettiğini söyledi.Elif Hemşire, "Kadınların yaşadığı buhranı doğum sırasında, ya da yenidoğan bebekteki genel durumdan anlayabiliyoruz. Bebeklere de yansıyor." diye konuştu.Çocuğunu kronik öksürük şikayetiyle birçok defa hastaneye getiren bir kadından çok etkilendiğini aktaran hemşire, "Kadın çocuğun öksürüğünü takıntı haline getirmişti. Ruh hali iyi değildi. Daha sonra aklını tamamen yitirerek çocuğunu öldürdüğünü öğrendik. Çok etkilendim. Hiç unutamıyorum." diye konuştu.Hastanede karşılaştığı kadınların çoğunun kamplarda barındığını, çocuklarına akşama ne yedireceklerini dahi bilmediklerini ifade eden Elif Hemşire, "Çocuğunun geleceğini garanti edememek kadınların en büyük derdi. Suriyeli kadınlar geleceklerinden endişeli." ifadelerini kullandı.Elif Hemşire, "Suriyeli kadınlar da çalışmak, çocuklarının karnını rahatlıkla doyurabilmek istiyor. Kadın olduklarını hissetmek istiyor. Kadın olarak değer görmek istiyoruz." dedi.Suriyeli kadınlar ve çocuklarda savaşın psikolojik etkileri üzerine yaklaşık 3 yıl çalışmalar yapan Uzman Klinik Psikolog Ayşe Hümeyra Kutluoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de kadınlara yalnızca gıda, yakacak yardımı yapıldığını, psikolojik desteğin de en büyük ihtiyaçlar arasında bulunduğunu vurgulamıştı. Karayel, "Maalesef savaş 8. yılında olmasına rağmen kadınlar hala travmalarıyla yaşıyor." diyerek, Suriye'de terapi merkezlerinin açılması gerektiğine dikkati çekmişti.Suriye'de 8 yılını doldurmak üzere olan iç savaşın mağdurlarının başında kadınlar geliyor. Eşlerini kaybeden ve yetimlerine bakmak için çoğunlukla yardımlara muhtaç olan kadınlar, Beşşar Esed rejiminin keyfi uygulamalarına da maruz kalıyor. Rejimin zindanlarında 13 bin 500'den fazla kadın, işkence gördü ya da tecavüze uğradı. 7 binin üzerinde kadın halen rejimin cezaevlerinde tutuluyor.