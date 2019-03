Suriyeli Kadınlar İçin Astana Sürecini Yürüten Ülkelere Çağrı

Kaynak: AA

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, "Özellikle İran'a seslenmek istiyorum, Suriye zindanlarındaki kadınlardan siz sorumlusunuz. Esed rejimi üzerindeki gücünüzü biliyoruz. Bir an önce o kadınları çıkarın. Müslümanlara karşı yüzünüz olsun." dedi.Vicdan Hareketi, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için 105 ülkeden aktivist ve aydının desteği, Türkiye ve dünyadan yaklaşık 2 bin STK'nın katkısıyla başlatılan kampanya kapsamında, Sultanahmet Meydanı'nda miting düzenledi."Hepimiz katillere yardım ediyoruz"İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Yıldırım, yaptığı konuşmada Suriye rejiminin kadın ve çocuklara işkence ettiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Hangi dinden, mezhepten ve milletten olursa olsun hiçbir kadına kadına tecavüz edilemez. Dünya bunu bilsin. Liderlere sesleniyorum. Ey liderler, tarihe nasıl yazılacaksınız? Suriye zindanlarında kadınlara ve çocuklara tecavüz edilirken, öldürülürken, işkence yapılırken sizler nasıl yerinizde oturuyorsunuz? Dünya niçin harekete geçmiyor? 7 yıl oldu, 7 yıl. Neden susuyoruz? Kendimizi kandırmayalım. Hepimiz katillere yardım ediyoruz. Sessiz kalan herkes, aynı vebali işliyor. 7 yıldır bu kadınların sesini neden duyurmuyorsunuz? Buradan ilgili ülkelere sesleniyorum, ey Müslüman liderler ve halklar, yazıklar olsun size. Artık, Suriye'de kadın ve çocuklara yapılan işkencelerden dolayı ne yazık ki insanlar siyonist ve emperyalistlerden yardım dilenmeye varacak kadar zillet içerisine düştü.""Hiçbir kadın savaşın malzemesi olamaz"Mazlumların sesi olmaya devam edeceklerini belirten Yıldırım, "Özellikle İran'a seslenmek istiyorum, Suriye zindanlarındaki kadınlardan siz sorumlusunuz. Esed rejimi üzerindeki gücünüzü biliyoruz. Bir an önce o kadınları çıkarın. Müslümanlara karşı yüzünüz olsun. Buradan Putin'e sesleniyorum, geldin Suriye'ye kondun. Müslüman ülkelerin gönlünü almak istiyorsun, işte sana dosya. Çıkar Suriye zindanlarındaki kadınları." diye konuştu.Türkiye'nin elinden geleni yaptığına dikkat çeken Yıldırım, "Türkiye'ye de sesleniyorum, Astana'da birinci dosya mutlaka Suriyeli kadın ve çocukların hapishaneden çıkarılması olmalıdır. Aksi takdirde hiçbir milli menfaat bunun önüne geçmemelidir. Çünkü, kadın ve çocuk olduğu zaman dünya yanar. Hiç bir kadın savaşın malzemesi olamaz." dedi."Sessiz çığlık" eylemiHak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise konfederasyon olarak Vicdan Hareketi'ni desteklediklerini belirterek, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğramış, hapishanelerde kalan her mazlumun sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu da, zulüm dünyada bitene kadar durmayacaklarını vurgulayarak, Suriyeli kadın ve çocuklar serbest bırakılana dek Vicdan Hareketi'ne destek olmaya devem edeceklerini belirtti.Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya ise Suriye'de zulüm gören kadınların yalnız olmadığını göstermek için burada toplandıklarını belirterek, "Tüm bu vahşetlere rağmen, dünyanın egemenlerinin bu zulme göz yumduğunu hatta Esed rejiminin suçlarına ortak olduğunu, başta Rusya ve İran olmak üzere bu zulümde Esed'e destek olduklarını görüyoruz." dedi.Konuşmalardan sonra Suriyeli kadın ve çocuklar için yazılan ezgi eşliğinde, "Sessiz çığlık" eylemi gerçekleştirildi.