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Suriyeli kardeşler, 'savcı' yalanıyla dolandırdı

ANTALYA'da, telefonla arayıp, kendilerini savcı olarak tanıttıkları yaşlı 2 kadının, arama yapma bahanesiyle girdikleri evlerinden toplam 52 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan Suriyeli 2 kardeş, polis tarafından yakalandı.

26.09.2019 16:22Suriyeli kardeşler, 'savcı' yalanıyla dolandırdı
ANTALYA'da, telefonla arayıp, kendilerini savcı olarak tanıttıkları yaşlı 2 kadının, arama yapma bahanesiyle girdikleri evlerinden toplam 52 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan Suriyeli 2 kardeş, polis tarafından yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerin, ziynet eşyalarının bir kısmını satarak aldıkları motosiklete el konuldu.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne şikayetçi olan S.N.(89) ve E.İ.(82) adlı kadınlar kendilerini telefonla arayıp, 'savcı' olarak tanıtan kişinin, terör örgütüne yardım ettikleri gerekçesiyle evlerinde arama yapacaklarını söylediğini, gözaltına alınma korkusuyla aramaya izin verdiklerini ancak toplam 52 bin lira değerinde ziynet eşyalarının çalındığını bildirdi.
Hemen harekete geçen polis ekipleri, kimliklerini belirlediği Suriyeli kardeşler M.H.O. ve Y.H.O.'yu gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 kadına ait ziynet eşyalarının bir kısmı ele geçirildi. Kardeşlerin, ziynet eşyalarının bir bölümünü satıp, motosiklet aldıkları belirlendi. Motosiklete el koyan polis, bulunan ziynet eşyalarını kadınlara teslim etti. 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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