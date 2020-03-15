Menü
Haberler ›› Güncel ››- Suriyeli küçük Esma okuyup ülkesini yeniden inşa etmek istiyor- Abisini savaşa kurban veren Esma... - Güncel

- Suriyeli küçük Esma okuyup ülkesini yeniden inşa etmek istiyor- Abisini savaşa kurban veren Esma...

- Suriyeli küçük Esma okuyup ülkesini yeniden inşa etmek istiyor Abisini savaşa kurban veren Esma Türkiye'de okumak istiyor Suriye'de bombardımandan dolayı yaşadığı kentten kaçarak İdlib'e gelen 10 yaşındaki Esma, tek hayalinin Türkiye'de okuyarak inşaat mühendisi olmak ve ülkesini yeniden...

15.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:38
- Suriyeli küçük Esma okuyup ülkesini yeniden inşa etmek istiyor
Abisini savaşa kurban veren Esma Türkiye 'de okumak istiyor
İDLİB - Suriye'de bombardımandan dolayı yaşadığı kentten kaçarak İdlib 'e gelen 10 yaşındaki Esma, tek hayalinin Türkiye'de okuyarak inşaat mühendisi olmak ve ülkesini yeniden inşa etmek olduğunu söyledi.
Rejim tarafından bombardımana tutulan yaşadığı Marut Numan bölgesinden kaçarak, İdlib Şehir Stadında ailesiyle çadırda yaşamaya başlayan Esma Maruf, "Doğduğumda savaş başlamıştı. Oyuncak yerine bombalarla büyüdüm" dedi.
Ağabeyini savaşta kaybeden küçük Esma, "Ben 1 yaşındayken başladı savaş. Çocukluğumuz, bomba, uçak ve mermilerle geçti. Yeri geldi onlarla oynadık. Kendi vatanımı terk etmek istemiyorum ancak Türkiye'ye geçip orada iyi bir eğitim aldıktan sonra inşaat mühendisi olmak istiyorum ve kendi ülkemi tekrardan inşa etmek istiyorum. Ülkemin buna ihtiyacı var" diye konuştu.
8 kardeş olduklarını belirten Esma Maruf, "En büyük ağabeyim Guta bölgesinde otururken, yemek almaya giderken keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü. Buradan Türkiye'de şehit annelerine de sesleniyorum. Acıları acımızdır, Allah onlara sabırlar versin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tek isteğimiz bizim yanımızda dursun bizimle olursa sırtımız yere gelmez" ifadelerini kullandı.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
- Suriyeli küçük Esma okuyup ülkesini yeniden inşa etmek istiyor- Abisini savaşa kurban veren Esma...

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, İdlib, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı Güncel
Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti Güncel
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti