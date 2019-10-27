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Suriyeli Kürtlerden Barış Pınarı harekatına destek

Suriyeli Kürtlerden Barış Pınarı harekatına destekGAZİANTEP - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı harekatı terör örğütü YPG/PKK'nın baskısı sonucu yerlerinden edilen ve bir daha...

27.10.2019 14:31
Suriyeli Kürtlerden Barış Pınarı harekatına destek
GAZİANTEP - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı harekatı terör örğütü YPG/PKK'nın baskısı sonucu yerlerinden edilen ve bir daha evlerine dönemeyen Suriyeli Kürtler ve Araplara umut oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yapılan harekatı Suriyeli Kürtler de yakından izliyor. Terör örgütünün baskısı nedeniyle yurtlarından olan bölge halkı, harekat sonrası yerleşim yerlerine dönmek istiyor.
YPG/PKK zulmünden kaçtılar
7 yıl önce Telebyad'tan kaçarak Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen Muhmmamed Çavşma, "Barış Pınarı Harekatı çok güzel bir operasyon, bizi vatanımızdan, evimizden, barkımızdan kovan YPG/PKK terör örgütünün kökünü kazıyıp evimize topraklarımıza döneceğimiz için mutluyuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir lider ve çok güzel bir insan" dedi.
Suriyeli Kürtlerden Barış Pınarı harekatına destek

Barış Pınarı Harekatı, YPG, Yerel

Kaynak: İHA


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