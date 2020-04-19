Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Suriyeli minik Nur, şifayı Türkiye'de bulacak

Hatay'da beyin tümörü nedeniyle iki kez ameliyat edilip ülkesine gönderilen ve kontrolleri için yeniden Türkiye'ye gelmesi gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan sınır kapısından geçirilemeyen 1,5 yaşındaki Suriyeli Nur el-Yusuf, İçişleri...

19.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:58
Suriyeli minik Nur, şifayı Türkiye'de bulacak
Hatay 'da beyin tümörü nedeniyle iki kez ameliyat edilip ülkesine gönderilen ve kontrolleri için yeniden Türkiye 'ye gelmesi gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan sınır kapısından geçirilemeyen 1,5 yaşındaki Suriyeli Nur el-Yusuf, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girip "kahraman sağlıkçılarımıza emanet" paylaşımının ardından hastaneye getirildi.
Yaklaşık 4 ay önce Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilip Hatay'a getirilen beyin tümörü hastası minik Nur, burada geçirdiği iki ameliyatın ardından taburcu edilip ülkesine gönderildi. Yeniden kontrol ve tetkikler için Hatay'a gelmesi gereken Nur, Kovid-19 önlemleri kapsamında sınır kapılarının geçici olarak kapatılması nedeniyle Türkiye'ye geçiş yapamadı.
Durumu sosyal medyada paylaşılan minik Nur için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girerek Hatay Valiliğine gerekli işlemlerin yapılması talimatını verdi.
Bunun üzerine Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri, Nur el-Yusuf ve babası Muhammed el-Yusuf'u İdlib kırsalındaki Sarmada kasabasından ambulansla alarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.
Bakan Soylu, minik Nur'un fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Biz getirdik, kahraman sağlıkçılarımıza emanet." mesajını verdi.
Türk hekimlerine emanet edilen minik Nur'un tedavisi, hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
Baba Muhammed El Yusuf'tan teşekkür
Minik Nur'un babası Muhammed el-Yusuf (26), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 çocuğu olduğunu ve 8 ay önce kızı Nur'un beyninde "kötü huylu" bir tümör bulunduğunu öğrendiklerini anlattı.
Kızının Türkiye'de ameliyat edildiğini aktaran baba, "Daha sonra kontrole gelmemiz gerekiyordu ancak koronavirüs nedeniyle tekrar Türkiye'ye giriş yapamadık. Suriye'de de sağlık hizmetleri çok kötü durumda, bu yüzden sesimizi sosyal medyadan duyurmaya çalıştık ve Allah razı olsun Türkiye hükümeti bizi duydu. Ambulansla bizi gelip aldılar, Allah onlardan razı olsun. Çocuğumun şu anda yoğun bakımda ve takip ediliyor, İnşallah daha iyi olacak." ifadesini kullandı.
"Türk hekimlerinin yüzünü ak edeceğiz"
Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Yunus Doğramacı da Nur'un yaklaşık 4 ay önce hastanelerine geldiğini ve beyin cerrahları tarafından gerekli tetkik ve tedavilerine başlandığını aktardı.
Beynindeki tümör nedeniyle Nur'un iki kez ameliyat edildiğini hatırlatan Doğramacı, şunları kaydetti:
"Daha sonra yaklaşık 3 ay yoğun bakımda takibini yaptık ve 6 Mart'ta takip edilmek üzere çocuğumuz taburcu ettik. Şimdi hastamız yeniden geldi ve beyin cerrahımız takibini yapıyor. Şu anda yoğun bakım servisimizde ve gerekli tedavimizi sürdüreceğiz. İnşallah Sayın Bakanımızın dediği gibi Nur bize emanet olacak. Bu bizim için kutsal bir görevdir, Bakanımızın ve tüm Türk hekimlerinin yüzünü ak edeceğiz. Gerekli tüm tedavilerini yapacağız ve Nur'u en iyi şekilde inşallah ailesine yeniden kavuşturacağız."
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Hatay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Haydar Baş’ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti Haberler
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Acun’un Sercan’a verdiği ’Fatih Terim’ cevabı sosyal medyayı salladı Haberler
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan’da başlamadı Haberler
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı
Haberler ›› Güncel ››Suriyeli minik Nur, şifayı Türkiye'de bulacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:39: Bismil'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler tarlalarında çalıştı - Haber 13:37: Damdan ahıra giren ayı 50 hayvanı telef etti - Haber 13:37: Trafik kazasında bacağı kırılan köpek, tedaviyle yeniden yürümeye başladı - Haber 13:36: Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim - Haber 13:35: Yüksekova'da şehit olan asker memleketine uğurlandı - Haber 12:47: Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti - Haber 12:01: Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin - Haber 09:00: 9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı - Magazin 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber