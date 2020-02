Suriyeli minik Selva'nın "Hayat Güzeldir" filmini anımsatan savaş oyunu

Ailesiyle İdlip'ten çıkarak Sarmada'ya sığınmış Abdullah Muhammed, dört yaşındaki kızı Selva'yı koruyabilmek için ona bomba ve uçak seslerinin bir oyun olduğunu öğretmiş. Her bomba sesinde tüm aile gülerek Selva'yla oyunu sürdürmeye çalışıyor.

Küçük Selva'nın babasıyla geliştirdiği oyunu bir yardım kuruluşunda çalışan Mehmet Alğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Alğan mesajında "İdlipli bir arkadaş ailesiyle birlikte sınır kasabası Sarmada'ya sığınmış. 4 yaşındaki kızına uçak ve bomba seslerinin bir oyun olduğunu öğretmiş. Her ses geldiğinde ailecek gülüyorlar oyun bozulmasın diye. Suriye insanlığın ağır çekim mağlubiyeti oldu. Çok büyük kalp ağrısı." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Selva'nın babasıyla 'oyun oynarken' çekilmiş videosunu da yayınlayan Alğan, görüntüleri " "Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok" notuyla paylaştı. Alğan'ın paylaştığı görüntülerde arkadan bomba sesleri gelirken, kahkahalar atan minik Selva ve babası görünüyor.

Görüntüler 2. Dünya Savaşı'nda toplama kamplarına götürülen Yahudi bir baba oğul ve peşlerinden giden İtalyan bir annenin çocuklarını korumak için yaptıklarını konu alan "Hayat Güzeldir" filmini hatırlatıyor. Filmde Yahudi oldukları için toplama kamplarına götürülen baba, oğluna esir kampının ve orada yaşananların bir oyun olduğunu öğreterek, oğlu oyunu başarıyla tamamlarsa ona ödül olarak gerçek bir tank kazanacağını söylüyor.

Filmin anlatıldığı dönemden yarım asır sonra bir baba, dört yaşındaki kızına uçak ve bomba seslerinin bir oyun olduğunu öğretiyor, her bomba sesinde Selva kahkahalar atıyor ve ne yazık ki biz bu filmi yeniden izliyoruz. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen toplama kamplarında yaşananların bir benzerini bu sefer her anına tanık olarak izliyor dünya.

Kaynak: AA