Suriyeli motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti
İSTANBUL - Esenyurt
'ta Suriyeli motosiklet sürücüsüne araba çarptı. Kazaya karışan araç sürücüsü olay yerinden kaçarken Suriyeli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, sabah 10.15 sıralarında Esenyurt Devlet Hastanesi karşısı Talatpaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir araç 34 MM 0804 plakalı Suriye uyruklu motor sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle W.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Suriye uyruklu vatandaşın ölümüne neden olan araç sürücüsü ise olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Suriye,Esenyurt
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:02