Haberler » Güncel » Suriyeli muhalifler, insani yardım girişini sağlayan BMGK kararının yenilenmesini istedi - Haber

Suriyeli muhalifler, insani yardım girişini sağlayan BMGK kararının yenilenmesini istedi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektupta, Suriye'ye insani yardımların yapılmasını sağlayan kararın yenilenmesini talep etti.

18.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:48Suriyeli muhalifler, insani yardım girişini sağlayan BMGK kararının yenilenmesini istedi
Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektupta, Suriye'ye insani yardımların yapılmasını sağlayan kararın yenilenmesini talep etti.
Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Abde, BMGK'ye, ülkedeki insani durum ve uluslararası yardımların ulaştırılmasına ilişkin bir mektup gönderdi.
Abde mektubunda, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları yüzünden göç ederek evsiz kalan milyonlarca sivilin yardım beklediğinin altını çizdi.
Suriye'ye BM ve ortaklarının yardım ulaştırılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan BMGK kararının yenilenmesi için çağrıda bulundu.
Abde, ülkeye insani yardımların tüm sınır kapıları üzerinden yapılmasını talep etti.
Suriye'ye insani yardımlar mevcut BMGK kararı doğrultusunda halihazırda dört sınır kapısından yapılıyor.
BM ve ilişkili kuruluşlar, 2014 yılından bu yana Türkiye'de Babüsselame, Babülhava, Irak'ta El-Yarubiyye ve Ürdün'de Er-Remse sınır kapılarından Suriye'ye insani yardım gönderiyor.
Türkiye, insani yardımlarının girişi için Tel Abyad'ın da BMGK kararına eklenmesini teklif ederken, ABD bu konuda Türkiye'ye destek veriyor. Rusya ise Er-Remse ve El-Yarubiyye sınır kapılarının "işlevsel olmadığı" gerekçesiyle 6 ay boyunca kapatılmasını öneriyor.
Söz konusu BMGK kararının ay sonunda yenilenmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:55 Vali Yerlikaya İstanbul'da yaşayan göçmen sayısını açıkladı - Haber
16:55 Bitlis kıran-8 operasyonunda pkk'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor - Haber
16:55 Bursa uludağ'da arama çalışmaları bir ceset bulundu-2 - Haber
16:55 Kocaeli gasp girişiminde bulundu - Haber
16:50 KÖYDES çalışmaları değerlendirildi - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:58:15