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Suriyeli muhalifler, YPG/PKK'nın 2 milyon İdlibli'nin öldürülmesini isteyen açıklamasını kınadı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), terör örgütü YPG/PKK'nın sözde basın koordinatörlerinden İbrahim İbrahim'in, 2 milyon İdlibli'nin öldürülmesi gerektiğini savunan açıklamasını kınadı.

16.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:42
Suriyeli muhalifler, YPG/PKK'nın 2 milyon İdlibli'nin öldürülmesini isteyen açıklamasını kınadı
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), terör örgütü YPG/PKK'nın sözde basın koordinatörlerinden İbrahim İbrahim'in, 2 milyon İdlibli'nin öldürülmesi gerektiğini savunan açıklamasını kınadı.
SMDK, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK'nın sözde siyasi kanadındaki kuruluşlardan "Suriye Demokratik Meclisi"nin basın koordinatörlüğünü yapan İbrahim'in, İdlib halkını hedef alan ifadelerini kınayan yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Avrupa, ABD ve diğer ülkelerin terör örgütü olarak ilan ettiği PKK'ya bağlı Suriye Demokratik Meclisi'nin sözde medya koordinatörünün, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsle mücadele kapsamında İdlib'e yaptığı yardımlara ilişkin sarf ettiği ifadeler, hasta ve ayrılıkçı zihniyetlerini ortaya koymaktadır." denildi.
YPG/PKK'lı sözde basın koordinatörünün sözlerinin nefret, öldürme, suç ve teröre teşvik ettiği vurgulanan açıklamada, konunun soruşturulması için Danimarka makamları göreve davet edildi.
Açıklamada, "Bu açıklamalar, terör örgütünün (PKK'nın) ve Suriye'deki terör oluşumlarının sivillere yönelik işlediği suçlarla tamamen aynı doğrultudadır. Terör örgütü PKK ve onun ve oluşumlarını kınıyoruz. Bu örgütlerin toprakların asıl sahiplerini göçe zorlayarak işgal ettiği kent ve beldelerden derhal çekilmelerini ve Suriyelileri terör eylemlerinde yakıt olarak kullanmayı bırakmalarını istiyoruz." ifadeleri yer aldı.
Danimarka'da bulunan YPG/PKK'lı İbrahim, Suriyeli muhaliflere ait Syria TV'de önceki akşam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tartışıldığı bir programda, İdlib'de yaşayanların büyük bölümünün terörist olduğunu iddia ederek, 2 milyon kişinin öldürülmesi gerektiğini savunmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Suriye, YPG, Güncel
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