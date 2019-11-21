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Suriyeli muhaliflerden çadır kampı saldırısına misilleme

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki askeri muhalifler, dün gece İdlib'de çadır kampına saldırı düzenleyen İran destekli terörist grupların askeri noktalarını roketlerle hedef aldı.

21.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:02Suriyeli muhaliflerden çadır kampı saldırısına misilleme
Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki askeri muhalifler, dün gece İdlib'de çadır kampına saldırı düzenleyen destekli terörist grupların askeri noktalarını roketlerle hedef aldı.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki askeri gruplar, dün akşam Kah köyündeki çadır kampına düzenlenen ve 12 sivilin öldüğü saldırıya karşılık verdi.
Halep ilinin güney kırsalındaki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların askeri noktalarını roketlerle hedef alan muhalifler, Azzan Dağı bölgesinde İran destekli grupların konuşlandığı nokta ile Savunma Sanayi Fabrikasındaki Esed rejimi birliklerini vurdu.
Türkiye-Suriye sınırına yakın Kah kamplar bölgesinde dün İran destekli terörist grupların düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 12 sivil hayatını kaybetmiş ve en az 40 sivil yaralanmıştı.

İdlib, İran, Güncel

Kaynak: AA

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