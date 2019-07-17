17.07.2019 21:06
Haberler» Güncel» Haber

Suriyeli muhaliflerden Erbil'deki saldırıya kınama

Suriyeli muhaliflerden Erbil

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki bir görevlinin şehit olduğu silahlı saldırıyı kınadı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki bir görevlinin şehit olduğu silahlı saldırıyı kınadı.
SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınıyoruz. Türk halkına ve saldırıda hayatını kaybeden görevlinin ailesine başsağlığı diliyoruz." denildi.
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Kaynak: AA
Türkiye, Suriye, Erbil, Güncel

Son Dakika Haberleri
02:43   Tartışanlara müdahale edince bacağından vuruldu
02:34   Tüp patladı, 4 ev alev alev yandı
02:31   Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik
02:28   Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
02:23   BM'den Macaristan'a "göçmen" tepkisi
02:18   Aydınlı Kore Gazisi, toprağa verildi
02:18   Emniyet Genel Müdürü değişti