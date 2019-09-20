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Suriyeli muhaliflerden Rusya ve Çin'in vetosuna kınama

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya ve Çin'in, İdlib'de ateşkesi talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etmesini kınadı.

20.09.2019 09:18Suriyeli muhaliflerden Rusya ve Çin'in vetosuna kınama
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya ve Çin'in, İdlib'de ateşkesi talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etmesini kınadı.
SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve Çin'in, Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini isteyen BMGK tasarısını veto etmesi kınandı.
"Yasa tasarısının veto edilmesi, Esed rejiminin insanlığa karşı işlediği savaş suçlarının Rusya ve Çin tarafından üstünün kapatılmaya çalışıldığını gösteriyor. Veto hakkının kullanılması, uluslararası toplumun Suriye halkının trajedisine karşı sorumluluğunu düşürmeyecektir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Suriye halkının korunması istendi.
Rusya ve Çin dün akşam BMGK tasarısını veto etmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin Halk Cumhuriyeti, Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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