Suriyeli muhaliflerden Tel Abyad'daki terör saldırısına kınama

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Tel Abyad'da 13 sivilin hayatının kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Tel Abyad ilçe merkezinde düzenlenen terör saldırısı kınandı.

Teröristlerin sivilleri hedef alarak amaçlarına ulaşamayacakları ifade edilen açıklamada, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terörle mücadelede kararlılığı vurgulandı.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerinde dün bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 sivil yaralanmıştı.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA