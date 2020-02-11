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Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu (2)

MUHAMMET'İN VÜCUDUNDA DARP, KESİK VE YANIK İZLERİ BULUNDUBursa'da, bağrışma sesi duyan komşuların ihbarı üzerine eve giden ve 9 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedeniyle karşılaşan polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun vücudunda kesik, darp ve yanık izlerine rastlandı.

11.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:36Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu (2)

MUHAMMET'İN VÜCUDUNDA DARP, KESİK VE YANIK İZLERİ BULUNDU

'da, bağrışma sesi duyan komşuların ihbarı üzerine eve giden ve 9 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedeniyle karşılaşan polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun vücudunda kesik, darp ve yanık izlerine rastlandı. Babası, üvey annesi ve 3 kardeşiyle birlikte oturan Muhammet'in işkence yapılarak öldürüldüğü değerlendiriliyor.

BABA VE ÜVEY ANNE CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA

Muhammet Hüseyin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. , cinayet şüphesiyle Muhammet Hüseyin'in babasını ve üvey annesini gözaltına aldı.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),



Bursa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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