Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu (2)

MUHAMMET'İN VÜCUDUNDA DARP, KESİK VE YANIK İZLERİ BULUNDU

Bursa 'da, bağrışma sesi duyan komşuların ihbarı üzerine eve giden ve 9 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedeniyle karşılaşan polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun vücudunda kesik, darp ve yanık izlerine rastlandı. Babası, üvey annesi ve 3 kardeşiyle birlikte oturan Muhammet'in işkence yapılarak öldürüldüğü değerlendiriliyor.

BABA VE ÜVEY ANNE CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA

Muhammet Hüseyin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis , cinayet şüphesiyle Muhammet Hüseyin'in babasını ve üvey annesini gözaltına aldı.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),