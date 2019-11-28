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- Suriyeli öğrencilere motivasyon etkinliği

- Suriyeli öğrencilere motivasyon etkinliğiİDLİB - Suriye'nin İdlib ili kırsalında kurulan Rahmet Köyü Okulundaki 650 öğrenci için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

28.11.2019 01:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:47
- Suriyeli öğrencilere motivasyon etkinliği
İDLİB - Suriye'nin ili kırsalında kurulan Rahmet Köyü Okulundaki 650 öğrenci için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib ili kırsalında kurulan Rahmet Köyü Okulu öğrencileri için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi. İlk ve ortaokul seviyesinde 650 çocuğun eğitim gördüğü Rahmet Köyü Okulunun bahçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler çeşitli oyun ve gösterilerle eğlendi. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, savaşın mağdur ettiği çocukların mutlu bir gün geçirdiğini söyledi. Tosun, "Çoğunluğu yetimlerden oluşan öğrencilerin yaşadığı 100 konutun bulunduğu Rahmet köyü içerisinde yaklaşık 2 yıl önce okul binamızı da inşa ettik. Bu okulumuzdan eğitimli bireylerin yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğitim-öğretim döneminin başladığı süreçten bu yana yoğun bir tempoda çalışan öğrencilerin mutlu bir gün geçirmeleri için moral etkinliği düzenledik. Bu etkinliğe 650 öğrencimiz katıldı" ifadelerini kullandı.
Etkinliğin sonunda derslerinde başarı kaydeden 186 öğrenciye onur belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülkede eğitim alanında faaliyetler yürütüyor.
- Suriyeli öğrencilere motivasyon etkinliği

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA


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