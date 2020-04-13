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- Suriyeli sağlık bilimleri öğrencilerinden Korona virüsle mücadele kampanyası

- Suriyeli sağlık bilimleri öğrencilerinden Korona virüsle mücadele kampanyası Suriye'de kötüleşen insanı durumuna rağmen korona virüse karşı tedbirler arttırılıyor.

13.04.2020 21:47 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:49
- Suriyeli sağlık bilimleri öğrencilerinden Korona virüsle mücadele kampanyası
İDLİB - Suriye'de kötüleşen insanı durumuna rağmen korona virüse karşı tedbirler arttırılıyor. İdlib 'de, sağlık bilimleri bölümünde okuyan öğrenciler virüsle mücadele için bilgilendirme kampanyası başlattı.
Dünya genelinde Korona virüs hızla artmaya devam ederken Suriye'de 25 Korona virüs vakası tespit edildi. Suriye'de sağlık bilimleri bölümlerinde okuyan öğrenciler virüsün yayılmaması ve Korona virüse yönelik farkındalığını arttırmak için İdlib'teki mülteci kamplarında kampanya başlattı. İdlib'teki farklı mülteci kamplara giden gönüllü öğrenciler broşür, maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi. Korona virüse dair bilgi verirken sivillerin soruları yanıtlayan öğrenciler, kamplardan ayrılmadan önce sivillere seslenerek şüpheli vaka olması durumunda yetkililere haber vermesi uyarısında bulundu.
Tıp bölümünde okuyan Suriyeli öğrenci "Korona virüs korkunç bir şekilde yayılırken üniversitedeki yetkililerin koordinasyonuyla farklı mülteci kamplarda kampanyalar düzenlemeye karar verdik. Maske, eldiven, dezenfekten ve broşürlerin yerleştirildiği kutularımızı alıp harekete geçtik" dedi.
Başka Suriyeli öğrenci ise "Korona ile ilgili bilgileri basit bir şekilde anlattık. Çocuklara nasıl ellerini nasıl yıkayacaklarını öğrettik. Kamplarla başlama nedenimiz kampların çok dolu olması sonucu virüsün çok hızlı bu ortamlarda yayması" dedi.
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- Suriyeli sağlık bilimleri öğrencilerinden Korona virüsle mücadele kampanyası

Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, İdlib, Güncel
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