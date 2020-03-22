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Suriyeli sağlık çalışanları halkı evlerinde kalmaya çağırdı

Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde faaliyet gösteren sağlık çalışanları, sokaklarda ellerindeki dövizlerle yürüyerek halkı evlerinde kalmaya çağırdı.

22.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:29
Suriye 'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde faaliyet gösteren sağlık çalışanları, sokaklarda ellerindeki dövizlerle yürüyerek halkı evlerinde kalmaya çağırdı.
Bölgede 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanları, sokak sokak dolaşarak taşıdıkları "Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal" dövizleri ile Suriyelilere evlerinden çıkmamaları için çağrıda bulundu.
Doktor, hemşire ve hasta bakıcılarından oluşan sağlık çalışanları, koronavirüs vakalarına karşı evde kalmanın önemine dikkati çekti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Suriyeli sağlık çalışanları halkı evlerinde kalmaya çağırdı

Kaynak: AA

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Suriyeli sağlık çalışanları halkı evlerinde kalmaya çağırdı
Etiketler : Suriye, Fırat, Güncel

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