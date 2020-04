Suriyeli sağlıkçılar koronavirüs nöbetiyle vefa gösteriyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye 'ye sığınan 12 Suriyeli sağlıkçı, Gaziantep 'teki yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerde gönüllülük esasına göre görev yaparak bir anlamda vefa örneği sergiliyor.Kent genelinde salgına ilişkin tedbirlerin alındığını öğrenen Suriyeli bir grup doktor, Gaziantep Valiliğine başvurarak mücadeleye destek vermek istedi.Bunun üzerine yaklaşık 2 hafta önce gönüllülük esasına göre kentin giriş ve çıkış bölgelerindeki 4 noktada görevlendirilen 12 Suriyeli sağlıkçı, vatandaşların ateşini ölçüp gerekli görülmesi halinde hastanelere sevkleri için sorumluluk alıyor.Zor günlerinde Türk halkının her zaman yanlarında bulunduğunu dile getirerek minnet duyan sağlıkçılar, şu günlerde de Türkiye'nin mücadelesine destek olabilmenin sevincini yaşıyor.Suriyeli sağlık çalışanı Halid Şubaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce ülkesindeki iç savaş nedeniyle Humus'taki evini geride bırakıp Türkiye'ye geldiğini söyledi.O günden bu yana Gaziantep'te yaşadığını dile getiren Şubaki, "İlk geldiğim günden beri Türk kardeşlerim bana derman oldu. Benim ailemi bombaların altında kalmaktan kurtardı. Yapılan bu yardımları ve iyilikleri hiç bir zaman unutamam. Şimdi de sıra bizde. Türk halkı benim en zor günlerimde yanımda oldu. Ben de bu zor zamanlarda seve seve görev yapıyorum." dedi."Tüm gücümüzle mücadeleye destek vereceğiz"Koronavirüsle mücadele çalışmalarını öğrendikten sonra "Ben de yardımcı olabilirim" diyerek Suriyeli arkadaşlarıyla Valiliğe başvurduklarını anlatan Şubaki, şöyle konuştu:"Vali beyle yaptığımız görüşmede sürece gönüllü olarak destek vermek istediğimizi ve verilecek her görevi yerine getirmek istediğimizi söyledik. Valimiz ve ekibi de bizi burada görevlendirdi. Şimdi polis ve askerle beraber kontrol noktalarında çalışıyoruz. Onlar rutin kontrollerini yaparken bizler de ateş ölçüp işin sağlık ayağıyla ilgileniyoruz. Şu an çok mutluyuz çünkü Türkiye'nin güzel günlere ulaşması için biz de iş yapıyoruz. Bu çabaya katkı sağlıyoruz. İyilik sırası bizde. Tüm gücümüzle mücadeleye destek vereceğiz."Suriyeli doktor Nebil el Abdi de 3 yıl önce Halep'ten geldiğini ve Gaziantep'te çeşitli işlerde çalışarak ailesine baktığını aktardı.Şimdi ise daha önemli bir görev aldığına inandığını belirten Abdi, şöyle konuştu:"Arkadaşlarımla beraber herhangi bir beklentimiz olmadan verilen görevi yapıyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte geride bırakacağız. Mutluyuz çünkü bize verilen değerin karşılığında belki de küçük bir katkı sağlıyoruz. İnşallah bu görevimize devam edeceğiz ve koronavirüs belasından da kurtulduğumuzda kardeşliğimiz daha da büyüyerek devam edecek."

Kaynak: AA