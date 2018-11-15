Suriyeli Savaş Mağdurlarının Yeni Sıcak Yuvası

Suriye
'nin İdlib
kenti kırsalında İHH
İnsani Yardım Vakfınca yapımına devam edilen "Yeni Hayat Konutları" projesi kapsamında Pakistan
merkezli Khubaib Vakfı tarafından sponsorluğu üstlenilen 24 dairenin açılışı yapıldı.
2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle evlerini terk ederek ülkenin kuzey bölgelerindeki kısmen daha güvenli çadır kent ve kamplara yerleştirilen ailelerin kalıcı bir hayata sahip olması için İHH İnsani Yardım Vakfınca "Yeni Hayat Konutları" projesi hayata geçirildi.
Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki Bardaklı Köyü'nde 2018 yılının Nisan ayında temeli atılan Yeni Hayat Konutları projesi tamamlandığında içerisinde bin 536 adet konut, mescit, okul, sosyal etkinlik alanları ve dev bir alışveriş merkezi barındıracak.
Bu kapsamda İHH İnsani Yardım Vakfınca inşaat çalışmaları sürdürülen projenin 24 daireden oluşan ilk etabı tamamlandı.
Yeni Hayat Konutları projesinin geri kalan kısmı ise Türkiyeli hayırseverlerin yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Güney Afrika
gibi ülkelerde bulunan bağışçıların destekleriyle yapılıyor.
Pakistan merkezli Khubaib Vakfınca sponsorluğu üstlenilen ve kullanıma hazır hale gelen 24 daire, hayırseverlerin ve Pakistanlı kurum yetkililerinin katıldığı bir programla hizmete açıldı.
Açılışta konuşan Khubaib Vakfı Başkanı Nedim Ahmet Khan, "Suriye'de bir zulüm var. Biz bu zulme duyarsız kalamazdık. Bu nedenle kendi ülkemizdeki hayırseverlerin de destekleriyle ortak ve kardeş kurumumuz İHH tarafından yapımına başlanılan Yeni Hayat Konutları projesine bizde 24 dairenin sponsorluğunu üstlenerek destek olduk. Bir grup bağışçımız ile de yapımı devam eden tesisi bu vesile ile gezme imkanımız oldu. Gerçekten büyük ve savaş ortamında hayal dahi edilemeyecek bir proje inşa ediliyor. Bu projenin hayata geçmesine vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Suriyeli savaş mağduru ailelerin yaralarını sarmak için Yeni Hayat Konutları projesinin hayata geçirildiğini söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, "İç savaşın başladığı tarihten bu yana Suriye içerisinde insani yardım çalışması yapıyoruz. Ölümden kaçarak ülkenin kuzeyine gelen mülteciler için binlerce çadır ve konteyner kurduk. Ama artık her insanın olduğu gibi Suriyeli savaş mağdurlarının da kalıcı bir hayata ihtiyacı var. Bu nedenle Yeni Hayat Konutları projesini başlattık. Yaklaşık 6 ay önce başladığımız projemizin ilk etabını bugün tamamladık. Bu ilk etaptaki daireler Khubaib Vakfı'nın destekleriyle yapıldı. Onların katılımıyla da bu daireleri açıyoruz" diye konuştu. - İDLİB
15 Kasım 2018 Perşembe 16:03