Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi

Yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin büyük şehirlerinde yaşayan sığınmacılara yönelik denetimlerin arttırılmasıyla birlikte sınır dışı etme işlemleri de hız kazandı.Göç İdaresi yetkilileri, suça karışanlar ve kaydı olmayanların sınır dışı edildiğini, ikamet izinlerini farklı şehirlerde alıp da başka şehirlere gelen sığınmacıların ise hangi şehirlere kayıtlıysa oraya gönderildiğini söyledi.

DENETİMLE TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK

Sığınmacılar için çalışma izni alabilmek çok zor şartlara bağlı. Son aylarda çalışma izni alabilen sığınmacı sayısı yok denecek kadar az. Denetimler ülke geneline yayılacak. Kaçak olarak çalışan Suriyelilerin tespiti için çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Bu durum suç olarak kabul edildiği için yasal oturum hakkı varsa bile çalışma izni olmadan bir işte çalıştığı için sınır dışı edilen sığınmacılar bulunuyor. Özellikle yerel seçimlerin ardından başlayan denetimler ülke geneline yayılacak.İlk etapta, uygulanacak cezalarla işverenin, çalışma izni olmayan sığınmacıları istihdam etmemesi sağlanacak. Bu durumun geri dönüşleri arttıracağı düşünülüyor.

ON BİNLERCE SIĞINMACI GERİ GÖNDERİLECEK

Suça karışan Suriyelilerin sınır dışı işlemleri zaten bir süredir devam ediyor. Ancak çalışma izni olmadığı halde çalıştığı tespit edilen veya ikamete kayıtlı şehrini izinsiz terk eden Suriyelilerin bazılarına "gönüllü geri dönüş" yazısı imzalatıldığı da biliniyor. Neye imza attığını bilmeyen sığınmacılar imzadan sonra kendini sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'nin misafirhanesinde buluyor. Denetimlerin arttırılması talimatı bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Belirlenen ilçelerin giriş ve çıkışlarında polis kontrollerinin de arttırılacağı öğrenildi. İlerleyen aylarda bu yöntemlerle on binlerce sığınmacının geri gönderilmesi planlanıyor. Yetkililer, sınır dışı edilen kişilerin Afrin gibi "güvenli bölgelere" gönderildiğini söylese de İdlib gibi aktif savaş bölgesine gönderilen sığınmacılar da bulunuyor.