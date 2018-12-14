Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ
) Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan
, Suriyeli gençlerin eğitime teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu gençlerin topluma uyum göstermelerinin yolları değişik devlet ve STK
projeleriyle de desteklenmelidir." dedi.
Uluslararası ilişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) koordinatörlüğünde, Göç Araştırmaları Vakfı (GAV) ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu'nun (ULİSAT) katkılarıyla AYBÜ yerleşkesindeki 15 Temmuz Şehitleri Binası'nda "Suriyeli Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.
Sempozyuma, ULİSA Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı
Bilgin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir
Gül ve AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, yerli yabancı çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı.
Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Prof. Dr. Doğan, sempozyumda Suriye'deki krizden kaynaklanan göçün sosyal, siyasi, ekonomik, sağlık ve eğitim gibi değişik sebepleri üzerinde durulduğunu ve çözüm yollarının önerildiğini söyledi. Türkiye
'nin 3 buçuk milyonu Suriyeli, 1 milyondan fazlası diğer ülkelerden olmak üzere 4,6 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını anlatan Doğan, şunları kaydetti:
"Bunda hiç şüphesiz Türk halkının yaptığı fedakarlıklar, göçmenlere karşı gösterdiği duyarlık, şefkat, alicenaplık, anlayış ve yardımlaşma büyük rol oynamıştır. Suriyeli göçmenlerin çoğunluğunun genç ve çocuklardan olduğu gerçeği göz önüne alındığında, sempozyumun Suriyeli genç göçmenlerin eğitimi üzerine odaklanmasının çok isabetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitimde elde edilecek başarılı sonuçlar yoluyla bir taraftan genç göçmenlerin toplumsal uyumunun arttırılması, bireysel refah ve hayat kalitelerinin yükseltilmesi sağlanırken diğer taraftan da Türkiye'nin insan kaynağının geliştirilmesine yol açacağını belirtmek isterim."
Doğan, özellikle Suriyeli gençlerin eğitimine önem verilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Suriyeli gençlerin eğitime teşvik edilmesi gerekiyor. Bu gençlerin topluma uyum göstermelerinin yolları değişik devlet ve STK projeleriyle de desteklenmelidir." dedi.
Konuşmaların ardından "Göç, Uyum ve Eğitimi Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.
Metin Doğan
14 Aralık 2018 Cuma 12:04