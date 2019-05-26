26.05.2019 11:54
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Suriyeli Sığınmacının "Kafa Kesmek İstiyorum" Sözleri Büyük Tepki Çekti

Bursa'da bir sokak röportajı esnasında mikrofon uzatılan Suriyeli vatandaşın "Kafa keseceğim" sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Suriyeli bir sığınmacının "Bunları gördüm yemin ederim kafa keseceğim" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada yayılan röportajda Suriyeli sığınmacının "Kafa keseceğim" sözlerine çevredeki vatandaşlar, "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Sen burada kafa kesemezsin" şeklinde tepki gösteriyor.

"HAYAT ÇOK GÜZEL"

Suriyeli sığınmacı, açıklamalarının devamında ise "Ben 6 senedir Türkiye'deyim. Bir şey yok. Çalışıyorum, hayat çok güzel" ifadelerini kullanıyor.

BAYRAM NEDENİYLE ÇOK SAYIDA SURİYELİ ÜLKESİNE GİTTİ

Ramazan Bayramı nedeni ile Türkiye'den Suriye'ye geçen sığınmacıların görüntüleri gündem olmuştu. Binlerce sığınmacının sınır kapısına koşarak gittikleri görülmüştü.

Suriyeli Sığınmacının Kafa Kesmek İstiyorum Sözleri Büyük Tepki Çekti Türkiye, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (72)
AD: Hükümet sagolsun kendileri bir ordu korumayla yolda geziyorlar milletin can güvenliginide hice sayiyorlar yasasin devlet. Devletin kasasindan para alip bunlara aktaran bir hukumet istemiyorum bize Ataturk gibi adamlazim ülkeyi geri götüren cahillige surukleyen ve ictenlikle söylùyorum biz leri arap kültürüne yavas yavas sürükleyen bir parti hic istemiyorum
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HABERLER BOYLE YONLENDIRIR BEYNI: İYİ DİNLEYİN ADAM NE DEMEK ISTEDIGI BİLE BELLI DEGIL KI TURKCESIDE ZAYIF BELLI HEMEN ÖN YARGI
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KONYALI: Sen tirnak bile kesemezsin o kadar yuregin varsa git suriyede kes bas belalari.
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BU SURİYELİLER YATIP KALKIP AKP: DUA EDiYORLAR ADAMLAR Bi iC SAVASTAN KACTI TüRKiYE GELDiLER AVRUPADA GöRMEDiKLERi iLGiYi PARAYI SAGOLSUN UZZUN COBANIMIZ SECiM OY KARSILIGINDA KESENiN AGZINI SONUNA KADAR ACMIS Bi VAZiYETTE BAKALIM NEREYE KADAR YARIN Bi GüN HüKüMET EL DEGiSTiRDiMi VANA KAPANDIMI PARA AZ VERiLDiMi iSTE BU SURiYELi GAWADIIN DEDiGi GERCEKLESiR KAFA KESMEYE BASLARLAR
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MURTEZA: SARAYLARDA YAŞAMAK BAŞKA SOKAKLARDA YAŞAMAK BAŞKA AVRUPAYA PEŞKEŞ ÇEKMEK İÇİN VATANLARINI SATAN BU SURİYELİLERİ GETİRİRSEN BAŞIMIZA İŞ AÇARSIN AÇTINIZDA EKONOMİ BUNLARIN YÜKÜYLE ÇÖKTÜ. İSTANBULU ALMAK İÇİN KANUN ADALET İNSANLIK HERŞEYİ GÖMDÜNÜZ CAMİNİN İÇERİSİNE KADAR SİYASETİ SOKTUNUZ KAFA KESECEKLER IRZ DÜŞMANLARI HEPSİ SİZİN ESERİNİZ.
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