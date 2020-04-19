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SURİYELİ ŞÜPHELİ, KIZ ARKADAŞININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN BAGAJINDA YAKALANDI

İSTANBUL'da dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, parada sahtecilik, başkasının kimlik bilgilerini kullanma, güveni kötüye kullanma suçlarından aranan Suriyeli şüpheli, sokağa çıkma yasağı denetimleri sırasında, kız arkadaşının kullandığı otomobil bagajında yakalandı.

19.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:17
İSTANBUL'da dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, parada sahtecilik, başkasının kimlik bilgilerini kullanma, güveni kötüye kullanma suçlarından aranan Suriyeli şüpheli, sokağa çıkma yasağı denetimleri sırasında, kız arkadaşının kullandığı otomobil bagajında yakalandı.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde koronavirüs nedeniyle ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ile ilgili denetleme noktası oluşturdu. Denetleme noktasına yakın yerde duran bir otomobilden inen bir kadının aracın bagajına doğru yürüdüğü, bir süre sonra da araca binerek polislerin yanına geldiği görüldü. Otomobili durdurulan kadın bozuk Türkçesi ile sağlık görevlisi olduğunu öne sürerek, birtakım belgeler gösterdi. Kadının denetim noktasına gelmeden aracı durdurup bagaja doğru gittiğini göz önünde bulunduran polis bagajı açmasını istedi.
Açılan bagajda bir kişinin gizlendiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmada bu kişinin, geçen 3 Nisan'da Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, parada sahtecilik suçlarından aranan Faisal Basmaje adıyla tanınan şüpheli olduğu belirlendi. Bagajdan çıkartılırken Faisal Basmaje'nin üst aramasında bir suç unsuruna rastlanmadı. Polise adının İhsan Heso olduğunu ve kendisinin arandığını söyleyen bu kişi parmak izi işlemleri izin Olay Yeri İnceleme Büro Amirliğine götürüldü. Parmak izinin incelenmesi sonucu bu kişinin Alaa Mohammad ve Muhammed Alaa olmak üzere iki farklı kimlik kullandığı belirlendi, asıl adının ise Alaa Mohammad olduğu anlaşıldı. Şüphelinin çeşitli mahkemelerce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız silahlarla mermi satın alma veya taşıma veya bulundurma, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı belirlendi.
BİR KİŞİYİ DÖVMÜŞ
Suriyeli kadın ile bagajda şüpheli gözaltına alınırken, aranan kişinin neden bagajda saklandığı da soruşturma sonucu ortaya çıktı. Alaa Mohammad'in oturduğu evde tartıştığı bir kişiyi dövdüğü, polise şikayet edilmesinden korktuğu için kız arkadaşından kendisini bagajda saklayarak, başka yere götürmesini istediği anlaşıldı. Şüpheliler, işlemler için Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi. SURİYELİ ŞÜPHELİ, KIZ ARKADAŞININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN BAGAJINDA YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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