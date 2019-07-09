Suriyeli sürücünün otomobilinin motorundan esrar çıktı

ADANA'da, Suriyeli otomobil sürücüsü Mohamad Yousef S. (25), yol kontrolünde, şüphe üzerine durduruldu. Araçta inceleme yapan ekipler, motor bölümünde, 5 kilo 675 gram esrar ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 yolunda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, şüphe üzerine, otomobil sürücüsü Suriyeli Mohamad Yousef S.'yi durdurdu. Dedektör köpekle araçta yapılan aramada, motor bölümüne 27 paket halinde gizlenen 5 kilo 675 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Mohamad Yousef S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Adana