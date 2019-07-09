09.07.2019 10:10
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Suriyeli sürücünün otomobilinin motorundan esrar çıktı

Suriyeli sürücünün otomobilinin motorundan esrar çıktı

ADANA'da, Suriyeli otomobil sürücüsü Mohamad Yousef S. (25), yol kontrolünde, şüphe üzerine durduruldu.

ADANA'da, Suriyeli otomobil sürücüsü Mohamad Yousef S. (25), yol kontrolünde, şüphe üzerine durduruldu. Araçta inceleme yapan ekipler, motor bölümünde, 5 kilo 675 gram esrar ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 yolunda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, şüphe üzerine, otomobil sürücüsü Suriyeli Mohamad Yousef S.'yi durdurdu. Dedektör köpekle araçta yapılan aramada, motor bölümüne 27 paket halinde gizlenen 5 kilo 675 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Mohamad Yousef S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Adana
Kaynak: DHA
Adana, Güncel

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