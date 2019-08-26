Haberler» Güncel» Haber

Suriyeli Türkmen gençlere gazetecilik eğitimi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve TRT World Citizen iş birliğinde düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Suriye'nin Çobanbey beldesinde 55 Türkmen öğrenci habercilik eğitimi aldı.

26.08.2019 11:18 Suriyeli Türkmen gençlere gazetecilik eğitimi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve TRT World Citizen iş birliğinde düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Suriye'nin Çobanbey beldesinde 55 Türkmen öğrenci habercilik eğitimi aldı.
YTB'den edinilen bilgiye göre, YTB ve TRT World Citizen iş birliğinde yapılan program çerçevesinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Çobanbey beldesindeki öğrencilere TRT'nin deneyimli gazetecileri habercilik kursu verdi.
Gazeteciliğin temel ilkeleri ve haber yazım tekniği derslerinin verildiği eğitime katılan 55 genç, öğrendiklerini sahada da uygulama imkanı buldu.
Üç gün süren eğitimin ardından katılımcılar sertifikalarını aldı.

Citizen, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:30   Dönmez: "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve 'Enerjide Enosis' başlığıyla kurulan sözde...
12:30   gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu
12:30   Tatilde deniz yerine tarihi seçtiler
12:30   "Afyonkarahisar'dan Çin'e kiraz ihraç edilmesinin önü açıldı"
12:30   Göçmen kaçakçıları bunu da yaptı
12:30   Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar
12:29   Şentop: malazgirt zaferi kahramanlık abidesidir