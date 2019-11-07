Suriyeli ve Türk kadınlar, kooperatif kurup midye satış yeri açtı

BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Geçim Kaynaklarının Güçlendirilmesi' projesi kapsamında, İzmir Alsancak'ta Suriyeli ve Türk kadınlar kooperatif kurup, midye üretim ve satış yeri açtı. Farklı kültürlerin bir araya geldiği kooperatifte, daha önce midye dolma eğitimi alan kadınlar, hünerlerini sergileyerek maddi kazanç elde ediyor.

İzmir'de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Japon Hükümeti tarafından fonlanan ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunu sağladığı 'Beceri eğitimleri ve üretim araçları vasıtasıyla geçici koruma altındaki Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların geçim kaynaklarının güçlendirilmesi' projesi kapsamında, eğitim alan kursiyerler farklı istihdam alanlarına yönlendi. Proje kapsamında midye dolma yapımı eğitimi alan 10'u Suriyeli, 10'u Türk kadın, kooperatif kurup, İzmir Alsancak'ta midye üretim ve satış yeri açtı. 'Turna Kadın' ismini verdikleri kooperatifte, hünerlerini sergileyerek midye üretimi yapan kadınlar bir yandan da maddi kazanç elde ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen kooperatif açılışında konuşma yapan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, "Bu proje aslında küçük fikirlerin emek ve özveriyle çalışıldığında büyük işlere dönüşebileceğine dair iyi bir örnektir. Bu birliktelikten gurur ve kıvanç duyuyorum. Projemizin fikir aşamasından başlayarak bugüne kadar bize destek veren Japon Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

'AYNI BAYRAĞIN ALTINDA YAŞAMAK BİZİ MUTLU EDİYOR'

Türkiye genelinde 150 kursiyerin eğitimini tamamladığını söyleyen proje koordinatörü Murat Özoğlu, "Özellikle kursiyerlerimiz kadınlardan oluşuyor. Aynı zamanda girişimcilik eğitimi verilerek kursiyerlerimize destek sağladık. Midye dolma konusunda ve girişimcilik konusunda eğitim alan kadınlarımız, üretim tesisini kurdu ve kazançlarını paylaşacaklar" diye konuştu. Sağlıklı midye üretmek için bir araya geldiklerini söyleyen Türk kooperatif üyesi Aysun Elinç, "Burada bir kooperatif açarak, başkanın olmadığı her şeyin açık olduğu bir düzen kurduk. Suriyeli arkadaşlarımızla sağlıklı ve hijyenik midye üretimi yapıyoruz. Onları çok sevdik, birbirimizi çok iyi anlayabiliyoruz. Dillerimiz ayrı olsa da aynı bayrağın altında yaşamak bizleri mutlu ediyor. İlk 15 gün teorik daha sonraki 15 gün pratik eğitim alarak staj gördük. Artık midyeleri kendimiz üretip satacağız" diye konuştu.

'İŞ BULAMIYORDUM'

4 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen kursiyerlerden Suriyeli Elle Halid, "İzmir'e geldiğimden beri iş bulmakta çok zorlandım. Suriye'de psikoloji bölümünde okuyordum savaş dolayısıyla yarım bıraktım ve burada iş bulamadım. Şimdi ise bu projeyle birlikte midye üretimine başladım ve oldukça mutluyum. Burada kazandığım para ile üniversiteye kaydolup tekrar eğitimime devam etmek istiyorum" dedi. Türk kursiyerlerden Zekiye Gezer ise "Daha önce kendi evimde midye yapıyordum. Çam fıstıklı ve kuş üzümlü midyeler yapıyordum. Daha sonra bu projeyi duyup dahil oldum. Şimdi Suriyeli arkadaşlarımızla birlikte burada midye üretip satacağız" dedi.