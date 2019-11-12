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Suriyeli ve Türk kursiyerler "İstihdam Fuarı"nda işverenlerle buluştu

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi" projesinden yararlanan Suriyeli ve Türk kursiyerler,...

12.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:36Suriyeli ve Türk kursiyerler
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi" projesinden yararlanan Suriyeli ve Türk kursiyerler, Adana'daki "İstihdam Fuarı"nda işverenlerle bir araya geldi.
Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, FAO, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 175 kursiyere, kentte bir otelde düzenlenen programda sertifikaları verildi.
Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çukurova'nın tarih boyunca yerli halkın yanı sıra çalışmak üzere göç eden insanlara da yaşama ve barınma alanı olduğunu söyledi.
Proje kapsamında Suriyeliler ve Türklerden oluşan 175 kişinin mesleki eğitimine yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Süzen, katılımcılara meyve fidanı, turunçgil, örtü altı sebze, süt sığırı yetiştiriciliği, el sanatları ve hediyelik eşya yapımı kurslarının verildiğini bildirdi.
Süzen, kursiyerlerin tarım sektöründe istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.
"Amacımız öncelikle istihdamı artırmak"
FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık da uzun bir çalışmanın ardından kursiyerlerle işverenleri bir araya getirerek, onların istihdamına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Tarım sektöründe istihdamı desteklemek adına 8 ilde projeyi gerçekleştirdiklerini dile getiren Selışık, şöyle devam etti:
"Adana'da 240 bin 320'den fazla Suriyeli yaşıyor. Bu gerçekten tarım potansiyeli büyük il için önemli bir rakam. Amacımız öncelikle istihdamı artırmak. Suriyeli ve Türk vatandaşları tarımda özellikle meslek sahibi yapmak. Burada mesleki eğitimlerimiz bir ayı teorik, iki ayı pratik olmak üzere üç ay sürdü. Her meslek konusu her evin ihtiyacına göre tespit edildi. Bugüne kadar bin 115 kişiye mesleki eğitim verildi. Adana, Gaziantep, Kilis, İzmir, Manisa, Bursa, Mersin ve Şanlıurfa'da bu eğitimleri gerçekleştirdik. Bütün bu iller tarım potansiyeli yüksek yerler."
Selışık, tarımda kadınlara daha fazla yer verebilmek adına da kursiyerlerin sayısını belirlerken onlara öncelik verdiklerini kaydetti.
Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için tarım sektöründe geçim kaynaklarına erişimi artırma çabalarının süreceğini vurgulayan Selışık, kendilerine destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Adana İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar da 26 Şubat'ta imzasını attıkları projenin sonuna geldiklerini belirtti.
Yaşar, proje kapsamında eğitime 118 Suriye, 57 Türk vatandaşının katıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler, Güncel

Kaynak: AA

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