19.06.2019 12:38
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Suriyeli yaşlı kadının tekerlekli sandalye sevinci

Suriyeli yaşlı kadının tekerlekli sandalye sevinci

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine sığınan Suriyeli 83 yaşındaki Hanım Abbas, kendisine bağışlanan tekerlekli sandalyeyle büyük sevinç yaşadı.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine sığınan Suriyeli 83 yaşındaki Hanım Abbas, kendisine bağışlanan tekerlekli sandalyeyle büyük sevinç yaşadı.
İlçe merkezinde yaşayan bedensel engelli Abbas, Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bağışlanan tekerlekli sandalyesine kavuştu.
Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Koç, yaptığı açıklamada vakıf olarak ayrım yapmadan herkesin yanında olduklarını söyledi.
Koç, tekerlekli sandalyelerin engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bize başvuran ninemizin tekerlekli sandalyesi yoktu. Bazı duyarlı vatandaşlarımızın kurumumuza başvurmasıyla vakfımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla bu tür hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz. İlçe genelinde de yine dağıtımlarımız olmuştu. Bize her türlü desteği veren Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Bizler vakıf olarak ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Hizmetlerimizi inşallah daha da artıracağız."
Hanım Abbas da kendisine yardımda bulunanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA
Şanlıurfa, Suriye, Güncel

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