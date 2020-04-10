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Suriyeli yerel yöneticilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Suriye'nin Çobanbey bölgesindeki "Yerel Meclis" üyeleri, birer maaşlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

10.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:44
Suriyeli yerel yöneticilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Suriye 'nin Çobanbey bölgesindeki "Yerel Meclis" üyeleri, birer maaşlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde günlük yaşam, Türkiye'nin de desteğiyle oluşturulan yerel yönetimler sayesinde normalleşiyor.
Fırat Kalkanı Harekatı sonrası hayatın normale döndüğü ilk yerleşim yerlerinden Çobanbey bölgesinin Yerel Meclis üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden Türkiye'ye destek kararı aldı.
Çobanbey Yerel Meclis Başkanı İsmet Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin de zor bir dönemden geçtiğini söyledi.
Türkiye'nin salgına karşı gerekli tedbirleri hızlı ve etkin şekilde aldığını takip ettiklerini anlatan Abbas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya, Meclis Başkanı ve üyeler olarak birer aylık maaşlarımızı bağışlıyoruz. Emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum." diye konuştu.
Abbas, Türkiye'nin, zor günlerinde Suriye halkını bir an olsun yalnız bırakmadığını ifade ederek, "Kardeş olduğumuz ve aramızda geçmişe dayanan bir bağlılık olduğu için böyle bir bağış yapmaya karar verdik." dedi.
"Bu kampanyada bizim de tuzumuz olsun dedik"
Meclis Başkan Yardımcısı Emad Eddin Issa da kampanyaya gönülden destekte bulunduklarını dile getirerek, "Bizler kardeşliğimizin gereğini yaptık." diye konuştu.
Issa, "Allah birliğimizi bin etsin. Biz Türkmeniz, kanımız bir, her şeyimiz bir, hepimiz de kardeşiz. Acıya tatlıya, birbirimizle katlanırız. Türkiye'deki ölen kardeşlerimize Allah rahmet etsin, hasta olanlara da acil şifa versin. Bu kampanyada bizim de tuzumuz olsun dedik. Türkiye Cumhuriyeti bizden hiçbir şeyi esirgemedi. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Bölgelerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerde Kilis Valiliğinin kendilerine çok yardımcı olduğunu da belirten Issa, yetkililere teşekkür etti.
Çobanbey Yerel Meclisi üyelerince yapılan bağış, kampanya hesabına yatırılmak üzere, bölgeye gelen Kilis Valiliği görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Türkiye, Suriye, Güncel
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