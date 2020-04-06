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Suriyeli yetim ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

Darul Eytam Vakfı tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Suriyeli yetim ve ihtiyaç sahibi 320 aileye gıda yardımında bulunuldu.

06.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:05
Darul Eytam Vakfı tarafından Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Suriyeli yetim ve ihtiyaç sahibi 320 aileye gıda yardımında bulunuldu.
Vakıf gönüllüleri, içerisinde yağ, un, kuru gıda ve kahvaltılık bulunan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Gönüllülerden Abdulkadir Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda paketleriyle ihtiyaç sahiplerini bir nebze olsun rahatlatmaya çalıştıklarını söyledi.
Ellerinden geldiğince mağdur insanlara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Göktaş, "Reyhanlı ilçemizde tespit ettiğimiz Suriyeli yetim ve ihtiyaç sahibi 320 aileye hazırladığımız paketleri dağıttık. Yardımlarda bulunan tüm hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu. Suriyeli yetim ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Reyhanlı, Hatay, Güncel

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Suriyeli yetim ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı
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