Suriyeli Yetimler Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı - İdlib

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sınır hattındaki Atme kamplar bölgesiEsed rejiminin hava saldırılarında babasını kaybeden Ahmet Kalacı'nın oy vermesiAhmet Kalacı ile röportajÇadır kentten genel detaylarBabasını Halep'e bağlı Urim el Kubra köyündeki hava saldırısında kaybeden Enes Kaddur'un oy vermesiEnes Kaddur ile röportajSuriyeli sığınmacılar için kurulan Ataa köyündeki kampta yaşayan 14 yaşındaki Sariye Abraş'ın oy vermesiSariye Abraş ile röportajSuriyeli yetimler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıSuriyeli yetimler, " Gazze
'de Türk bayrağı", "Doğu Guta'nın bebekleri" ve "Suriye'nin çocukları" fotoğraflarına oy verdiBURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA- Suriye'de Beşşar Esed
rejiminin saldırılarında yetim kalan çocuklar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. İdlib
ilinde Türkiye sınır hattındaki sığınmacı kamplarında yaşayan yetimler, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek oy kullandı.
Esed rejiminin hava saldırılarında babasını kaybeden Ahmet Kalacı haber kategorisinde "Gazze'de Türk bayrağı" ve "Doğu Guta'nın bebekleri" adlı fotoğrafları beğendiğini söyledi.
18 yaşındaki Kalacı, "Fotoğrafların arasında seçim yapmak zor. Hepsi etkileyici." dedi.
İki fotoğrafın dikkatini çektiğini belirten Kalacı, "'Gazze'de Türk bayrağı' ve 'Doğu Guta'nın bebekleri' fotoğrafı. İlk foto da Gazzelilerin muhasarada olmalarına ve yaralarına rağmen Türk bayrağını taşımalarından etkilendim. Diğer fotoğrafta da baba çocuğunu kurtarmaya çalışıyor. Bu fotoğrafta ölümle hayat var. Anadolu Ajansına ve muhabirlerine Suriye halkının yaşadıkları acıları dünya ile paylaştığı için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Suriyeli sığınmacılar için kurulan Ataa köyü kampındaki 14 yaşındaki Sariye Abraş da sosyal medyada Anadolu Ajansının Yılın Fotoğrafları oylamasını gördüğünü anlattı.
Abraş, "Haber kategorisinde 'Filistin
direnişinin sembolü genç' isimli fotoğrafı beğendim.Vatanlarını savunmaları beni etkiledi. Aynı zamanda 'Suriye'nin çocukları' isimli fotoğraf da beni etkiledi. Bu Suriye halkının yaşadığı acıların bir parçası aslında. Kamera bütün şeyleri yakalayamadı ama Anadolu Ajansının muhabirlerine Suriyelilerin yaşadığı acıyı yansıttığı için teşekkür ederim. Ben 'Suriye'nin çocukları' fotoğrafına oy vereceğim." dedi.
Babasını Halep'te Urim el Kubra köyüne düzenlenen hava saldırısında kaybeden Enes Kaddur da oylamada farklı kategorilerde çok güzel fotoğraflar olduğunu söyledi.
Enes Kaddur, "Doğu Guta'nın gerçeğini anlatan ve yansıtan fotoğraf beni etkiledi. Babanın çocuğuna oksijen maskesini takmak istemesi Doğu Gutalıların yaşadığı çilenin bir parçasıdır. O fotoğraftaki çocuk nasıl boğuluyorsa Suriye halkı da öyle boğuluyor. Muhabire o süreçte halkın yaşadığı gerçekleri yansıtmaya çalıştığı için teşekkür ederim." dedi.
Türkiye,Suriye
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:21