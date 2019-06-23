23.06.2019 17:48
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Suriyeli yetimler için futbol etkinliği

Suriyeli yetimler için futbol etkinliği

Hacı Habibullah Geredevi Vakfı, Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan yetim çocuklar için futbol maçı düzenledi.

Hacı Habibullah Geredevi Vakfı, Suriye 'deki iç savaştan kaçıp Türkiye 'ye sığınan yetim çocuklar için futbol maçı düzenledi.
Beykoz 'daki Küplüce Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde, kulübün desteğiyle gerçekleştirilen maçta, 10 Suriyeli ile 10 Türk çocuk karşı karşıya geldi.
Çocukları kaynaştırmayı amaçlayan karşılaşmayı, 7-4 Suriyeli yetimlerden oluşan takım kazandı.
Maç sonrasında çocuklara çeşitli ödüller verildi ve piknik yapıldı.
HAGEV yetkilisi Mustafa Yeşilyurt , yaptığı açıklamada, dostluğun, kardeşliğin ve centilmenliğin kazandığı bir karşılaşma izlediklerini söyledi.
Yeşilyurt, Suriyeli çocukların maç vesilesiyle kendi yaşıtlarındaki Türk kardeşleriyle tanıştığını, kaynaştığını ve birbirlerinin kültürlerini öğrenme imkanı bulduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
Türkiye , Suriye , Futbol , Güncel

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