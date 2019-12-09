Haberler » Güncel » Suriyeli yetimlere giysi yardımı - Haber

Suriyeli yetimlere giysi yardımı

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu tarafından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetimler için kıyafet yardımında bulunuldu.

09.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:02Suriyeli yetimlere giysi yardımı
WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu tarafından, 'ın ilçesindeki Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetimler için kıyafet yardımında bulunuldu.
WEFA Genel Merkez Yardım Sorumlusu Şüheda Cihan, yaptığı yazılı açıklamada, kış yardımları kapsamında Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki 950 çocuğa giyecek yaptıklarını belirtti.
Tüm gün çocuklarla keyifli vakit geçirdiklerini aktaran Cihan, "Yeni kıyafetlerine kavuşan çocuklarımızın mutluluğu görülmeye değerdi. Onları mutlu görmek bizleri daha da sevindirdi. Avrupalı hayırseverlerimizin emanetlerini sahiplerine ulaştırmış olmanın huzurunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Reyhanlı, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:02 ABD'nin Afganistan'da yaşadığı hezimetin belgeleri ortaya çıktı - Haber
19:01 Erzincan'da otobüs kazası - Haber
19:00 Sivas 100 yıl önce sivas'ta kurulan kadın cemiyetinin yıl dönümü kutlandı - Haber
19:00 İmamoğlu'ndan melen ve kanal istanbul açıklaması -1 - Haber
18:58 Kahramanmaraş'ta kar temizleme çalışmaları sürüyor - Haber
18:00 Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak - Haber
17:40 İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
9.12.2019 19:09:41