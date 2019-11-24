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Suriyeli yetimlere oyuncak sürprizi

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Suriyeli yetim çocuklara sürpriz yaparak, Afrin ve Azez'de bir tır oyuncak dağıttı.

24.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:28Suriyeli yetimlere oyuncak sürprizi
AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Suriyeli yetim çocuklara sürpriz yaparak, ve Azez'de bir tır oyuncak dağıttı.
AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, yaptığı açıklamada, il yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla topladıkları yardımları, Kızılay ile Afrin ve Azez'e ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
"Dünya Çocuk Hakları Günü" vesilesiyle Suriyeli yetim çocuklara yardım eli uzatarak, onlara bir tır dolusu oyuncak dağıttıklarını belirten Kahraman, Öğretmenler Günü dolayısıyla bölgedeki öğretmenleri de unutmadıklarını kaydetti.
Kahraman, Karamürsel ilçesinde bulunan "Sevgi Evi"ndeki çocukların yazdıkları mektupları, Suriyeli yetim çocuklara da ulaştırdıklarını vurgulayarak, "Şu anda Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğretmenlik yapan Hasan Tandoğan öğretmenin mektubunu Afrin'deki ilkokul öğretmeni ve müdürü Yunus Şihnahsen'e ve öğrencilerine teslim ettik. Bir nebzede olsa onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. Ne mutlu ki Allah bize o yetim çocuklarının yüzlerini güldürmeyi nasip etti." ifadesini kullandı.
Daha sonra Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılay aracılığıyla bölgede bir tır un ve bir tır oyuncak dağıtımı yaptı.
Bu arada Afrin'deki okul ziyaretinde öğrenciler, açılan Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin etrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Afrin, Güncel

Kaynak: AA

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