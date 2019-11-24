Haberler » Güncel » Suriyeli yetimlere oyuncak sürprizi - Haber

Suriyeli yetimlere oyuncak sürprizi

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Suriyeli yetim çocuklara sürpriz yaparak, Afrin ve Azez'de bir tır oyuncak dağıttı.

24.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:08
AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Suriyeli yetim çocuklara sürpriz yaparak, ve Azez'de bir tır oyuncak dağıttı.
AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, yaptığı açıklamada, il yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla topladıkları yardımları, Kızılay ile Afrin ve Azez'e ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
"Dünya Çocuk Hakları Günü" vesilesiyle Suriyeli yetim çocuklara yardım eli uzatarak, onlara bir tır dolusu oyuncak dağıttıklarını belirten Kahraman, Öğretmenler Günü dolayısıyla bölgedeki öğretmenleri de unutmadıklarını kaydetti.
Kahraman, Karamürsel ilçesinde bulunan "Sevgi Evi"ndeki çocukların yazdıkları mektupları, Suriyeli yetim çocuklara da ulaştırdıklarını vurgulayarak, "Şu anda Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğretmenlik yapan Hasan Tandoğan öğretmenin mektubunu Afrin'deki ilkokul öğretmeni ve müdürü Yunus Şihnahsen'e ve öğrencilerine teslim ettik. Bir nebzede olsa onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. Ne mutlu ki Allah bize o yetim çocuklarının yüzlerini güldürmeyi nasip etti." ifadesini kullandı.
Daha sonra Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılay aracılığıyla bölgede bir tır un ve bir tır oyuncak dağıtımı yaptı.
Bu arada Afrin'deki okul ziyaretinde öğrenciler, açılan Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin etrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Suriyeli yetimlere oyuncak sürprizi

Afrin, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:32 24 Kasım Öğretmenler Günü
15:30 MSB'DEN ÖGRETMENLER GÜNÜ PAYLAŞIMI
15:30 Sürücü kursu öğretmenine dayak kamerada
15:30 Suriyeliler topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönmeye başladı
15:26 İş adamı Özdağ'ın acı günü
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
15:15 Konuşurken araya giren küçük kız "Reis dede" diyerek Erdoğan'ı güldürdü
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
11:08 Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 4 ölü, 26 yaralı
24.11.2019 15:32:43