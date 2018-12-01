Suriyeli yetimlere para yardımı
İnsani Yardım Vakfı(İHH
) tarafından, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin
ve İdlip
ilçelerinde yaşayan 10 bin 831 yetim çocuğa nakdi para yardımı yapıldı.
Her ay düzenli yetimlere yardım ulaştırdıklarını ifade eden İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Regaip Erdoğan, 2018 yılı içerisinde yetimlere yönelik yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yardımlar çocukların birçok temel ihtiyacının giderilmesine vesile olacak. Dağıtımları her ay düzenli olarak yapıyoruz. Suriye'deki savaşın yıkımından en çok yetimler etkilendi. Bizde onların yaralarını sarmak için çaba gösteriyoruz dedi. Kış ayının gelmesiyle yaşam mücadelesi zorlaşan yetimlerimize yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, Özellikle kış ayında yetimlerimize mont, ayakkabı, kazak, bere gibi giyecek dağıtıyoruz. Ayrıca kış ayında yetim evlerine soba, kömür ve yakıt ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz diye konuştu.
Afrin,Suriye
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:38