Haberler » Güncel » Suriyeliler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Suriyeliler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan iç savaş mağduru Suriyeliler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

11.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:05Suriyeliler AA'nın
'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan iç savaş mağduru Suriyeliler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
Ülkelerindeki iç savaştan dolayı 'ye sığınan Suriyeliler, oylamaya sunulan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Suriye'nin İdlib kentinde evlerine atılan bomba nedeniyle vücudunun büyük bölümü yanan 36 yaşındaki Eysam Ali, kategorisinde Behçet Alkan'ın, "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" karelerine oy verdi.
Türkiye'nin kendilerine kucak açmasından çok mutlu olduklarını ifade eden Eysam Ali, yarışmadaki tüm fotoğrafların kendisini etkilediğini ve Suriyeli çocukların olduğu fotoğrafların kendileri için daha çok anlam taşıdığını söyledi.
1 yıl önce İdlib'deki hava saldırısında iki bacağını kaybeden Nedim El Sellum, "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Nedim El Sellum, kendisinin de savaşta engelli kaldığını ve bir Suriyeli bir babanın yaşadıklarını hissedebildiğini vurguladı.
2 yıl önce evlerine düşen bomba sonucu iki bacağını kaybeden Abdullah Neccar ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını tercih etti.
Abdullah Neccar, Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduklarını ve Türk sporcuların selamına en içten şekilde karşılık verdiği için o fotoğrafı seçtiğini aktardı.

Mustafa Yalçın, Türkiye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:31 22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı - Haber
16:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel yönetimlerde görev üstlenen kadın sayısının giderek artacağına... - Haber
16:31 Büyükbelen'in yolunda bakım çalışması - Haber
16:30 Depremin merkez üssünde hayat normale döndü - Haber
16:30 Valinin de dikkatini çekmeyi başaran vatandaşın esprisi, herkesi güldürdü - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:38:53