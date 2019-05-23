Suriyeliler Bayram İçin Ülkelerine Gidiyor

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- Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyorÜlkesine dönen Suriyeliler İnsani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyorRamazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen 8 bin civarında Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptıSuriyelilerin, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalarla sınır kapısına geliyor.Polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik bilgeleri ve bavul kontrollerini yaptığı Suriyelilerin geçişini sağlıyor.20 Mayıs'tan itibaren başlayan geçişler kapsamında 8 bin civarında Suriyelinin sınırdan çıkış yaptığı, 31 Mayıs'a kadar geçişlerin devam edeceği öğrenildi.Bu arada, sınır kapısında Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırların da yoğunluk oluşturduğu görüldü.