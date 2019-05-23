23.05.2019 17:02
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Suriyeliler Bayram İçin Ülkelerine Gidiyor

- Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor Ülkesine dönen Suriyeliler İnsani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen 8 bin civarında Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış...

- Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor
Ülkesine dönen Suriyeliler
İnsani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor
Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen 8 bin civarında Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı

Suriyelilerin, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalarla sınır kapısına geliyor.

Polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik bilgeleri ve bavul kontrollerini yaptığı Suriyelilerin geçişini sağlıyor.

20 Mayıs'tan itibaren başlayan geçişler kapsamında 8 bin civarında Suriyelinin sınırdan çıkış yaptığı, 31 Mayıs'a kadar geçişlerin devam edeceği öğrenildi.

Bu arada, sınır kapısında Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırların da yoğunluk oluşturduğu görüldü. Suriyeliler Bayram İçin Ülkelerine Gidiyor Ramazan Bayramı, Cilvegözü, Güncel
Kaynak: AA