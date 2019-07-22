Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Suriyelilerin, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cilvegözü
Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri başladı.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalarla sabah saatlerinden itibaren sınır kapısı önüne geliyor.
Polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik bilgeleri ve bavul kontrollerini yaptığı Suriyelilerin geçişini sağlıyor.
Öte yandan kademeli olarak hazırlanan 6 kontrol noktasında, Suriyelilerin yanlarında getirdikleri bavul ve eşyalar köpeklerle aranıyor.
22 Temmuz itibariyle başlayan geçişlerin 9 Ağustos'a kadar devam edeceği öğrenildi.