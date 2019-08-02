Haberler» Güncel» Haber

"Suriyeliler gitsin" diyenlere Suriyeli Türkmen'den yanıt: Biz misafir olarak bir şey diyemeyiz

Suriyeli Türkmen, mültecilere yönelik tepkilerin sorulması üzerine "Biz misafir olarak bir şey diyemeyiz, vatan kendilerinin" dedi.

02.08.2019 15:57

Youtube'da yayın yapan Yurttaş TV'nin mültecilerle ilgili sorusuna yanıtlayan Suriyeli Türkmen"Allah devletten de milletten de razı olsun. Şuan biraz tepkiler var, inşallah iyi olur." dedi.

Mülteci sorunuyla ilgili konuşan Suriyeli vatandaş "Allah devletten de milletten de razı olsun. Şuan biraz tepkiler var, inşallah iyi olur." diyen Suriyeli vatandaş "Biz misafir olarak bir şey diyemeyiz, vatan kendilerinin." dedi.

Suriyeli muhacir, dedelerinin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında savaştığını söyleyerek seferberliğe gidip dönmediğini de sözlerini ekledi.


Youtube, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
17:47   Türk zırhlısı Ejder Yalçın'lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi
17:46   Kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı
17:45   Devrek Müftülüğü'nden dini bilgi yarışması
17:45   "Türk edebiyatçıları dünya edebiyatçılarına örnek olabilir"
17:44   flaş
17:43   NEÜ'den Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararıyla ilgili bildiri
17:43   flaş