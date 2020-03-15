Suriyeliler M4 karayolunda devriye atan Rus askerlerini protesto etti
İdlib'de Suriyeliler, M4 karayolunda devriye atan Rus askerlerini protesto etti.
15.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:24
İdlib 'de Suriyeliler, M4 karayolunda devriye atan Rus askerlerini protesto etti.
Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı. Suriyeli siviller, Rus devriyelerin Lazkiye, Halep ve İdlib bağlayan M4 karayolundan geçişini protesto etti. Gösteriler devriye öncesinde de, devriye sırasında da devam etti. - İDLİB
Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı. Suriyeli siviller, Rus devriyelerin Lazkiye, Halep ve İdlib bağlayan M4 karayolundan geçişini protesto etti. Gösteriler devriye öncesinde de, devriye sırasında da devam etti. - İDLİB
Kaynak: İHA
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