Suriyeliler Önce İş Yerinde Sonra Sokakta Kavga Etti

İZMİR'in Torbalı
ilçesinde, birbirleriyle tartışan Suriyeli 2 grup, önce işyerinde sonra evlerinin bulunduğu sokakta kavga
etti. Polis
kavgaya karışan çok sayıda kişiyi ifade için emniyete götürdü.
Torbalı ilçesindeki mandalina paketleme fabrikasında çalışan Suriyeli 2 grup, dün nedeni öğrenilemeyen bir sebepten tartıştı. Güçlükle sakinleştirilen 2 grup, evine gönderildi. Atatürk
Mahallesi 1501 Sokak'taki evlerine dönen 2 grup arasında, saat 17.30 sıralarında, tekrar tartışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavga edenler, emniyete götürüldü. İfadelerine başvurulan bu kişiler, daha sonra serbest bırakıldı.
- İzmir
İzmir,Torbalı,kavga
15 Kasım 2018 Perşembe 18:44