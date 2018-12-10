Suriyeliler Sebze Yetiştiriciliği Öğreniyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye
'ye sığınan Suriyeliler, Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan proje kapsamında 8 bin metrekarelik serada sebze yetiştirmeyi öğreniyor. Çukurova
Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, ulusal ve uluslararası farklı projelere eğitim desteği veren üniversitenin, FAO ve Osmaniye
Yağlı Tohum Bitkileri Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yürüttüğü "Osmaniye Kampındaki Suriyeli Mültecilerin Mahsul Üretimine Destek Amaçlı Acil Yardım" projesine eğitmen ve danışman desteği sağladığı belirtildi.
Açıklamada, Çukurova Üniversitesi Bahçe
Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Daşgan ve Prof. Dr. Nafi Baytorun'un eğitmen ve danışman olarak yer aldığı projede, mültecilere patlıcan, domates, biber ve salatalık yetiştirme konusunda eğitimler verildiği kaydedildi. Pilot
uygulamayla kampta kurulan 8 bin metrekarelik serada yaş sebze ve meyve üretimini öğrenen Suriyelilerin, elde ettikleri ürünleri yine kampta yaşan Suriyeli mültecilere ücretsiz dağıttığı belirtildi.
Açıklamada, eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcı mültecilere, sebze yetiştiriciliği uzmanlıklarını gösteren ve iş fırsatlarını artıran sertifika verileceği bildirildi.
Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Yıldız Daşgan, bugüne kadar 2,2 ton salatalık, 180 kilogram patlıcan ve 540 kilogram biberin hasat edilerek mülteci kampında tüketimin sağlandığını ifade etti.
Birleşmiş Milletler,Türkiye
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:29