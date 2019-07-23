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Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü ile Kilis Öncüpınar'daki sınır kapılarından çıkışları devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan çıkışların ikinci gününde yaklaşık 3 bin 250 bin kişinin bayramlaşmak için ülkesine gittiği öğrenildi.

23.07.2019 18:37
Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı

22 Temmuz günü başlayan çıkışlar 9 Ağustos gününe kadar devam edecek. Suriyeliler beraberlerinde Geçici Koruma Kimlik Belgesi veya pasaportları ve randevu belgesi çıktısıyla geldikleri Cilvegözü'nde yapılan işlemlerin ardından Türkiye'den çıkış yapıyorlar. Bu arada beraberlerinde getirdikleri valizleri ve hediyelik eşyaları da Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki X-Ray cihazından geçiriliyor.

YIĞILMALAR NEDENİYLE GEÇİŞLER YAVAŞLADI

Kurban Bayramı'nı yakınları ile geçirmek isteyen Suriyelilerin çıkışları devam ederken 2 gün içerisinde 3 bin kişinin çıkış yaptığı bildirildi. Bu arada Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda dün başlayan çıkışlarda 250 kişinin Suriye'ye geçtiği belirtilirken, randevu sistemindeki yığılmalar nedeniyle geçişlerin yavaşladığı belirtildi.

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı

Kurban Bayramı, Cilvegözü, Kilis, Güncel

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