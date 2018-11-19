Suriyeliler, Teşekkür Ederek Dönüyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:13



19 Kasım 2018 Pazartesi 15:13

İÇ Savaş nedeniyle Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine kesin dönüşleri devam ediyor.Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olan İdlib ve kırsalındaki bölgelere kesin dönüş yapan Suriyeliler otobüslerine astıkları üzerinde 'Geldik gidiyoruz, misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz, her şey için teşekkür ediyoruz, evimize dönüyoruz' diyerek Türkiye'den ayrıldı.Ülkelerinde 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle geldikleri Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine kesin dönüşleri devam ediyor. Otobüslerle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler evlerine giderken, Türkiye'de kaldıkları süre içerisindeki misafirlikleri için teşekkür etti. Suriyeliler, otobüslerin ön-arka ve yan taraflarına 'Geldik gidiyoruz, misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz, her şey için teşekkür ediyoruz, evimize dönüyoruz' yazılı pankart astı. Ayda ortalama 4 bin-4 bin 500 kişinin kesin dönüş amacı ile çıkış yaptığı Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan kasım ayı itibari ile gidenlerin sayısı 2 bin 800'ü buldu.FOTOĞAFLI - Dervişoğlureyhanlıhatay