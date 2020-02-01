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Suriyelilerden Türk askerine teşekkür

Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ediyor.

01.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:07Suriyelilerden Türk askerine teşekkür
Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ettiğine dikkat çekilerek, "Bu duruma tanık olan Suriyeli kardeşimiz: "Türk askeri yanımıza geldi. Allah'a şükür bizi bu zulümden kurtardılar" diyerek teşekkür etti" denildi. - ANKARA

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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